В Мариуполе от переохлаждений пострадали 54 человека

В городе Мариуполе Донецкой области с начала нынешней зимы по официальным данным медиков от переохлаждений и обморожений пострадали 54 человека, из них один - смертельно.

Об этом сообщает мариупольский сайт ilich.in.ua. Согласно сообщению, только за вчерашние сутки с признаками общего переохлаждения организма в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Также вчера на Таганрогской трассе, на окраине города, был найден мертвым замерший человек. Личность погибшего мужчины пока не установлена, на вид ему около 45 лет, уточняет издание, ссылаясь на данные, полученные в городской больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, «лежащего посреди снежного поля человека случайно заметил, проезжающий мимо водитель». «Пострадавший не подавал признаков жизни. Водитель сразу позвонил в «скорую» и, дождавшись бригаду, лично провел медиков на место, но спасать мужчину было поздно. Он был мертв, и врачам оставалось лишь констатировать смерть», - рассказали в больнице.

Тело погибшего человека было доставлено в судебно-медицинскую экспертизу, которой и предстоит установить истинную причину смерти человека.

Как уточнил начальник пресс-службы Мариупольского горуправления милиции Иван БАБАЕВ, тело неизвестного было обнаружено недалеко от дороги в поселок Виноградное, поэтому проверку по факту смерти человека сейчас проводит милиция Новоазовского района.