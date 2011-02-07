80% кафе и ресторанов Киева нарушают закон о запрете курения

В 79% проверенных баров, кафе и ресторанов Киева обнаружено нарушение требований Закона Украины “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения” относительно обязанности заведений общественного питания отвести для некурящих лиц не меньше половины площади, а также обеспечить непопадание дыма на эту территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель проекта “Киев без табачного дыма” Тарас ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что волонтеры проекта в декабре 2010 году - январе 2011 года осуществили мониторинг баров, кафе и ресторанов Киева, для чего были избраны 100 заведений (кроме фаст-фудов), где разрешено курить.

По словам Т.ШЕВЧЕНКО, в 10% этих заведений вообще не выделяют мест для некурящих лиц, в 52% выделяют меньше 50% площади для некурящих, в 17% хоть и выделяют половину площади для некурящих лиц, но табачный дым попадает в зону для некурящих.

При этом он отметил, что почти в половине проверенных заведений, попавших в мониторинг, нарушаются требования закона о размещении в заведении наглядных графических знаков с надписями - “Места для курения”, “Курение вредит Вашему здоровью” и “Курение запрещено!”.

В свою очередь главный врач Киевского городского центра здоровья Отто СТОЙКА отметил, что в заведениях общественного питания, где курят даже несколько людей, концентрация канцерогенных и токсичных веществ превышает в десятки и даже сотни раз ту концентрацию веществ, которую вдыхает человек, стоя возле оживленной автомагистрали или трубы химического завода.

Он заявил, что “когда человек уже 20 минут находится в закрытом помещении, где курят, то у него концентрация табачного дыма и вредных веществ повышается до уровня курильщика, ккурящего со средней интенсивностью”.

По словам врача, это очень опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями.

О.СТОЙКА заметил, что это также опасно и для “женщин, принимающих оральные контрацептивы, поскольку дым повышает риск развития рака молочной железы на 20-30%”.

При этом он подчеркнул, что достаточно уязвимыми являются дети. “Чем меньше ребенок, тем более он незащищен перед табачным дымом”, - добавил О.СТОЙКА. По его словам, “у педиатров даже есть такое выражение “синдром утра понедельника”, когда дети находятся в накуренных помещениях в субботу-воскресенье с родителями, а в понедельник повышается количество вызовов из-за того, что у детей начинаются бронхиты, кашель или отит”.