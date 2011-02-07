Киевские медики получат в это году надбавки

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сообщил, что из бюджета города решено выделить 70 млн. грн. для возобновления выплат муниципальных надбавок педагогам и медикам в этом году на период до 1 сентября. Соответствующим управлениям КГГА предложено найти пути финансирования муниципальных надбавок до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня во время аппаратного совещания с заместителями председателя КГГА, руководителями структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы.

“Случилось так, и в этом я вижу, прежде всего, безусловно, то, что мы в очень сжатые сроки готовили проект бюджета, но, в принципе, это недопустимо, когда ни управление финансов, ни управление образования актуальность этой проблемы, никто из вас до меня не довел”, - подчеркнул А.ПОПОВ, обращаясь к руководителям соответствующих управлений.

По словам председателя КГГА, он до последнего времени считал, что увеличение финансирования соответствующих отраслей более чем на 4% обеспечит решение проблем, в том числе с дополнительными надбавками.

“Разобравшись, я теперь могу констатировать факт, что, действительно, сегодня некоторые категории получили меньшее финансирование, чем это было в прошлом году... Поэтому мы приняли решение и будем его выполнять – мы увеличиваем финансирование на 70 млн. грн. образованию и частично здравоохранению и решаем этот вопрос до 1 сентября”, - заверил А.ПОПОВ.

Вопрос дальнейшего финансирования выплаты надбавок не обсуждался.

Председатель КГГА поручил Главному управлению финансов, ГУ здравоохранения и ГУ образования предложить механизм или привлечения, или перераспределения средств, чтобы обеспечить в полном объеме финансирование этих расходов до конца этого года.