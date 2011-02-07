Сумщина: от укусов животных пострадали почти 3 тыс людей

В 2010 году в Сумской области по поводу укусов животными к медицинским заведениям обратилось 2845 человек, из них почти треть – жители областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации ос ссылкой на специалистов областной СЭС.

Из общего количества пострадавших 609 прошли прививки от бешенства, остальные – отказались. 573 человека были покусаны домашними собаками и котами.

Заболевание животных на бешенство было зарегистрировано в 18 районах и городах области.

Как заверяют медики СЭС, благодаря своевременно проведенной санитарно-эпидемиологической работе и заблаговременной врачебной помощи с 1987 года и по сегодняшний день в Сумской области не зафиксировано ни одного летального случая от бешенства.