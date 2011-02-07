Одещина: главврач требовал 300 грн взятки, но был уличен

В Одесской области разоблачен главный врач одной из поликлиник, который требовал и получил 300 грн. взятки от местного жителя за выдачу медицинской справки о пригодности к управлению автомобилем без фактического прохождения медицинского осмотра.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задокументированы еще 52 факта получения врачом взяток на сумму свыше 8 тыс. грн.

Подозреваемый задержан. Районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.