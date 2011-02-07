В Киеве на уроке физкультуры умерла девочка

В КГГА создана комиссия по факту смерти ребенка на уроке физкультуры в школе № 219

Киев. 4 февраля. УНИАН. По факту смерти ребенка на уроке физкультуры в школе № 219 Главным управлением здравоохранения КГГА создана комиссия, в которую вошли представители управления и ведущие специалисты.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ здравоохранения Киевской городской госадминистрации.

"В 10 ч. 54 мин. Киевская городская станция скорой медицинской помощи получила вызов: в спортивном зале школы № 219 на уроке физкультуры одной из учениц стало плохо. Повод к вызову: ребенок находится без сознания. В 10.55 бригада скорой помощи из ближайшей подстанции на ул. Богатырской выехала на вызов. В 11.03 бригада прибыла к месту вызова", - говорится в сообщении.

Однако на месте медики констатировали клиническую смерть. "Сразу были начаты реанимационные мероприятия: закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких, электроимпульсная терапия с применением дефибриллятора, инкубация трахеи, медикаментозное лечение. Реанимационные мероприятия продолжила вторая специализированная бригада, прибывшая на место происшествия. В 11.48 констатирована биологическая смерть, реанимационные мероприятия были прекращены ", - отмечают в ГУ здравоохранения КГГА.

Также в сообщении сказано, что, "по данным центральной районной детской поликлиники №1 Оболонского района г. Киева, в котором наблюдался ребенок, в течение последнего месяца профилактические прививки и любые другие медицинские вмешательства ребенку не делались".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, «Газета по-киевски» сообщила, что в школе № 219 в Оболонском районе столицы на уроке физкультуры умерла семиклассница.

Девочке стало плохо во время занятий бегом на глазах у всего класса. Учитель сразу же вызвал "скорую помощь", но она приехала слишком поздно.

Как рассказали «Газете по-киевски» источники в управлении образования Оболонского района, «скорая» ехала на вызов полчаса. За это время можно было донести ребенка на руках до ближайшей больницы, расположенной всего в двух кварталах от школы.

По предварительным данным, семиклассница умерла от остановки сердца.

«Милиция выехала на место, но расследовать дело мы не будем. Этим будет заниматься прокуратура », - сказал газете начальник пресс-службы столичной милиции Владимир ПОЛИЩУК.