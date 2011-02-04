Днепропетровщина: врачи больницы при СИЗО подделали медсправку?

Врачи многопрофильной больницы при СИЗО в Днепропетровской области составили поддельный акт о состоянии здоровья, в соответствии с которым осужденного на 15 лет за убийство мужчину освободили через 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"Установлено, что в 2007 году 24-летний гражданин Р. за убийство был приговорен к 15 годам лишения свободы. Но в апреле 2010 в суд поступили материалы о тяжелой болезни осужденного (цирроза печени), на основании которых суд освободил его от дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Проверка данного факта показала, что акт о состоянии здоровья осужденного был подделан должностными лицами многопрофильной больницы при СИЗО. Таким образом, вместо положенных 15 лет убийца отсидел 3 года и вышел на свободу. В данный момент он объявлен в розыск.

Днепропетровская прокуратура по надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных делах возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки должностными лицами многопрофильной больницы при одной из следственных изоляторов (СИЗО).

Следствие по уголовному делу проводит прокуратура Днепропетровской области.