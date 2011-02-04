Когда откроют новый корпус Института рака в Киеве?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что новый лечебный корпус при Национальном институте рака в Киеве, который строится уже почти 19 лет, уже в июне будет готов принимать пациентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после ознакомления с ходом работ по достройке объекта.

«Степень готовности очень хорошая... Мы планируем ввести его в эксплуатацию и начать принимать больных 14 июня текущего года»,- сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это будет современный лечебный центр.

«Мы уже установили здесь линейный ускоритель - он буквально через какое-то время заработает. В оставшееся время укомплектуем эту клинику самым современным оборудованием для диагностики и лечения рака. И в Киеве, и в Украине появится самый современный центр», - отметил премьер-министр.

Он также сообщил, что для окончания работ по введению в эксплуатацию корпуса планово будет выделено из бюджета порядка 109 млн. грн., большая часть из которых пойдет на закупку оборудования.