Херсонщина: три человека отравились угарным газом
14:51, 04 февраля 2011Новости регионов
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Муж, жена и сын...
В Херсонской области угарным газом отравились 3 человека.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 3 февраля в селе Громовка Новотроицкого района в результате неисправности отопительной системы получили отравление угарным газом 3 человека.
В частности, 66-летняя женщина в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение районной клинической больницы. Ее 67-летний муж и 36-летний сын в состоянии средней тяжести также госпитализированы.
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