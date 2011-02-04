Херсонщина: три человека отравились угарным газом

В Херсонской области угарным газом отравились 3 человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 3 февраля в селе Громовка Новотроицкого района в результате неисправности отопительной системы получили отравление угарным газом 3 человека.

В частности, 66-летняя женщина в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение районной клинической больницы. Ее 67-летний муж и 36-летний сын в состоянии средней тяжести также госпитализированы.