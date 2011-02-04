Донеччина: из-за гриппа учеба приостановлена в 588 школах

В Донецкой области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников учебно-воспитательный процесс временно приостановлен уже в 588 общеобразовательных школах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на данные Управления образования и науки ОГА.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 3 февраля в связи с резким повышением численности больных острыми респираторными инфекциями и с целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 8 тыс. 948 классах 588 школ области, в которых обучаются 203 тыс. 111 учащихся (61,5% от общего количества).

В частности, полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учебных заведениях городов Донецк, Дзержинск, Угледар, Енакиево, Макеевка, Мариуполь, Константиновка, Красный Лиман, Харцызск, а также Новоазовского и Марьинского районов.