Есть подозреваемые в деле об убийстве в Севастополе девочек

В резонансном уголовном деле о совершенном в Севастополе убийстве двух малолетних девочек есть лица, которых можно считать подозреваемыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции в Севастополе министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«По этому делу есть лица, которых можно считать подозреваемыми, из других регионов Украины. Поэтому необходимо взаимодействие всех структурных подразделений МВД в целом», сказал он.

По словам А.МОГИЛЕВА, он прибыл в Севастополь с целью провести совещание по вопросу эффективного расследования дела об убийстве детей, вместе с ним в город приехали «замминистра, начальник следствия, мы изучаем уровень работы по этому делу».

При этом министр считает, что «сил и возможностей милиции Севастополя вполне хватает для работы по этому делу». Он высказал убеждение, что милиция найдет преступников. Вместе с тем, А.МОГИЛЕВ отметил, что в Севастополе останутся работники центрального аппарата МВД, «которые будут координировать работу всех подразделений севастопольского УВД и делать запросы в УВД других городов».

По словам А.МОГИЛЕВА, мотивов для совершения преступления рассматривается очень много, выдвинуто порядка 10 версий по этому делу.

При этом министр отметил, что не может обнародовать какую-либо информацию по делу, поскольку это вызовет различные пересуды. «По таким делам, если я буду рассказывать в подробностях, а завтра мы задержим преступника, то он скажет, что картину преступления он узнал от меня. Поэтому я не имею права многого говорить. Единственное, что я вам скажу: девочки погибли от ножевых ранений. Информация, которая мелькала в СМИ о расчленении… такого нет», - отметил министр.

Он также сообщил, что милиции проставлено задание в максимально короткие сроки раскрыть преступление. «Но я не могу гарантировать, что это будет через день или через два. Здесь остается группа сотрудником из МВД, и они буквально ежедневно будут докладывать в Киев о проделанной работе. И если мы посчитаем, что работа проводится не в полном объеме, то, без сомнения, сюда приедет мой зам или еще кто-то для оценки уровня работы, для принятия каких-то организационных решений», сказал А.МОГИЛЕВ.

Руководитель МВД в разговоре с генеральным прокурором ставил вопрос о том, чтобы буквально с первых дней пропажи малолетних детей возбуждать уголовное дело. Потому что, добавил он, «работа с первого дня позволяет более качественно собирать материалы, которые в последствии могут дать возможность доказать виновность преступника».

Как сообщалось, 4 января в Севастополе 10-летня Анастасия Балябина и 11-летняя Татьяна Мизина ушли со двора дома и не вернулись. С 5 января велся их поиск. 10 января милиция возбудила уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - убийство.

Поздним вечером 29 января были обнаружены их трупы со следами насильственной смерти.