Во Львове бытовым газом отравились четверо детей и их мама.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, сегодня утром в оперативно-диспетчерскую службу управления поступило сообщение об отравлении газом жильцов одного из домов во Львове.

В результате отравления в реанимационное отделение Львовской коммунальной детской больницы были госпитализированы четверо детей, в возрасте от 10-ти до 16-ти лет. В реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы положили их мать.

Все они отравились бытовым газом из-за того, что женщина включила газовую плиту для обогрева помещения, сообщает пресс-центр.