Чиновник из Крыма обманул государство на 750 тыс. грн.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против руководителя тендерного комитета симферопольского предприятия «Украинского общества слепых», подозреваемого в нарушениях при закупке технологического оборудования за бюджетные средства, в результате чего государству причинен ущерб на 750 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенного за 5 млн. грн. товара превышает рыночную на 750 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по статье «Злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.