Чиновник из Крыма обманул государство на 750 тыс. грн.
16:11, 03 февраля 2011Новости регионов
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ЧП в «Украинском обществе слепых»
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против руководителя тендерного комитета симферопольского предприятия «Украинского общества слепых», подозреваемого в нарушениях при закупке технологического оборудования за бюджетные средства, в результате чего государству причинен ущерб на 750 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенного за 5 млн. грн. товара превышает рыночную на 750 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе.
Дело возбуждено по статье «Злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
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