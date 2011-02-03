В Житомире сдают кровь для онкобольных детей

В Житомире стартовала благотворительная акция «Стань донором - спаси жизнь», передает корреспондент УНИАН.

Организаторы акции - полусотни активистов - начали добровольную сдачу крови для 23-х онокобольных детей Житомирской областной детской больницы.

Организаторы акции тесно сотрудничают с Житомирским областным центром крови и другими медиками, которые лечат больных детей Житомира и области.

Благотворительную акцию поддержали и другие житомиряне - медики, студенчество. По мнению организатороив, акция должна привлечь внимание общества к проблеме развития донорства крови и ее компонентов в Житомирской области и стране в целом.

Ситуация с донорством в Украину является проблемной, поскольку общая численность доноров в Украине уменьшилась с 1990 года на 53%. (Конечные цифры не разглашаются, потому, что такая информация относится к государственной тайне). Уже 5 лет подряд численность доноров по Житомирской области снижается ежегодно на 7%.

Для соблюдения принципа самообеспечения страны компонентами и препаратами крови Совет Европы рекомендует 40-50 донаций (сдача крови донором - УНИАН) на 1000 населения, тогда как в Украине на 1000 населения приходится от 8,1 до 34,0 донаций, а по Житомирской области - 15,6. Справка УНИАН. Каждый год более 10 000 населения Житомирской области получают гемотрансфузионные терапию, среди них - 2 тысячи детей. Ежегодно Житомирский областной центр крови принимает почти 25 тыс. желающих стать донором, более 20 тыс. могут быть донорами по состоянию здоровья.