35 медучреждений Киева - партнеры Муниципальной больничной кассы

Муниципальной больничной кассой Киева подписано свыше 30 соглашений о коллективном членстве с разными учреждениями города, а также свыше 35 соглашений с учреждениями здравоохранения столицы о совместном сотрудничестве на партнерских принципах.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление здравоохранения.

Кроме того, в мэрии информируют, что 75 врачей начинают первичное обучение с целью работы врачами-экспертами в МБК.

Первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения КГГА Виталий МОХОРЕВ заверил, что больничные кассы – “дело сугубо добровольное”.

По его словам, благотворительная организация «Муниципальная больничная касса» дает возможность привлечь дополнительные средстве для улучшения обеспечения людей – членов больничной кассы медикаментозными и диагностическими средствами.

В.МОХОРЕВ добавил, что больничные кассы успешно работают как в регионах Украины, так и в европейских странах.

Как отмечают в КГГА, важным аспектом реализации проекта остается готовность лечебно-профилактических учреждений, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи, сотрудничать с больничной кассой на партнерских принципах и способствовать в обеспечении киевлян качественными и доступными по цене лекарствами. Продолжаются встречи с коллективами предприятий и учреждений здравоохранения города.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2010 года в Киеве была зарегистрирована благотворительная организация "Муниципальная больничная касса". В этот же день в банке "Киевская Русь" был открыт расчетный счет 2600694706001, на который все, кто желает стать членом больничной кассы, могут вносить членские взносы.

Для того, чтобы стать членом больничной кассы, необходимо написать заявление и сделать первый взнос в размере 10 грн. После уплаты ежемесячного взноса в размере 30 грн. три месяца подряд человек должен обратиться с платежными документами в офис Муниципальной больничной кассы. После этого выдается удостоверение члена больничной кассы, которое дает право пользоваться медицинскими услугами.

Проект "Муниципальная больничная касса" реализуется в рамках реформирования сферы здравоохранения столицы.

13 января исполнительный директор "Муниципальной больничной кассы" в Киеве Владимир ДОЛОТ сообщил, что с начала года членами организации стали почти 1 тыс. киевлян.

Вместе с тем, он отметил, что для того, чтобы больничная касса смогла выполнять свои обязанности в полном объеме, необходимо, чтобы к такой форме предоставления медицинских услуг ежемесячно приобщались около 30 тыс. чел.

В то же время, как сообщила «Газета по-киевски», врачи поликлиники №3, что по ул. Рижская, 1 Шевченковского района Киева заявили, что весь их коллектив под угрозой увольнения заставляют вступать в больничную кассу. 2 февраля "Комсомольская правда" со ссылкой на учителей написала, что столичные педагоги жалуются, что их заставляют вступать в муниципальную больничную кассу.