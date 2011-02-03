В Одесской области мать залечила ребенка до смерти

В конце января в Килийскую районную больницу из села Дмитревка Килийского района Одесской области врачи доставили двух детей, 4 и 5 лет, с диагнозом: отравление парами веществом для опрыскивания деревьев. При помощи ядохимикатов женщина самостоятельно лечила своих детей от чесотки. Об этом сообщает новостной портал "Сити".

Как сообщает портал "Сити", спасти одного из детей, доставленных в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось. Ребенок 5 лет умер в больнице.

По факту гибели ребенка ведется расследование.

newsland.ru