Школьникам Киева бесплатно дадут горячее питание

В бюджете Киева на 2011 год выделено 117,2 млн. грн. на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием, что на 9,4 млн. грн. больше, чем в 2010 году.

Как информирует пресс-служба КГГА, об этом сообщила начальник Главного управления образования и науки Киевской городской государственной администрации Вера ГОРЮНОВА.

«Городская власть уверена, что на образовании экономить нельзя, поэтому финансирование образовательных заведений в этом году бесперебойное. Бесплатные горячие обеды получают все ученики начальных классов, а их почти 89 тысяч, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также дети из малообеспеченных семей”, - заверила В.ГОРЮНОВА.

По ее словам, рассматриваются возможности сделать это питание более полноценным и разнообразить его в соответствии с действующими нормативами.