В Днепропетровской области на карантин закрыты 50 школ
12:05, 03 февраля 2011Новости регионов
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В Днепропетровской области из-за повышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты свыше 50 общеобразовательных школ - 5% от общего количества.
Об этом УНИАН сообщил заместитель главного санитарного врача области Евгений КУРИЛОВ.
По его словам, ситуация с распространением заболеваемости в регионе контролируется.
Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в Днепропетровске на карантин были закрыто 9 школ. Во всех учебных заведениях города введен противоэпидемический режим. В Днепропетровской области насчитывается свыше тысячи общеобразовательных школ.
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