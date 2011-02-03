В Днепропетровской области на карантин закрыты 50 школ

В Днепропетровской области из-за повышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты свыше 50 общеобразовательных школ - 5% от общего количества.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главного санитарного врача области Евгений КУРИЛОВ.

По его словам, ситуация с распространением заболеваемости в регионе контролируется.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в Днепропетровске на карантин были закрыто 9 школ. Во всех учебных заведениях города введен противоэпидемический режим. В Днепропетровской области насчитывается свыше тысячи общеобразовательных школ.