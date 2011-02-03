В Мироновке обновят больницу восстановительного лечения
11:45, 03 февраля 2011Новости регионов
21
Обязали руководителей районов
Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обязал руководителей городов и районов региона помочь в обновлении областной больницы восстановительного лечения, которая находится в городе Мироновка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.
"Сегодня я принял решение, чтобы за каждым районом, за каждым городом закрепить по две палаты, чтобы привести их к нормальным стандартам. Тогда это будет образцовое заведение, где люди смогут получать хорошее лечение", - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter