Сегодня Попов проведет встречу с руководителями аптечных сетей

Сегодня в 14.00 состоится встреча председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА с руководителями аптечных сетей столицы по выполнению меморандума о сотрудничестве и презентациях совместных социальных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Адрес проведения: Крещатик, 36 5-й этаж, зал заседаний (комната 514).

Аккредитация проводится по телефонам: 279-24-11 и 279-93-42.