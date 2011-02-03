Сегодня Попов проведет встречу с руководителями аптечных сетей
10:34, 03 февраля 2011Новости регионов
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Подпишут меморандум
Сегодня в 14.00 состоится встреча председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА с руководителями аптечных сетей столицы по выполнению меморандума о сотрудничестве и презентациях совместных социальных проектов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Адрес проведения: Крещатик, 36 5-й этаж, зал заседаний (комната 514).
Аккредитация проводится по телефонам: 279-24-11 и 279-93-42.
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