В Киеве в ДТП с участием пяти автомобилей травмированы люди

2 февраля, в 10 часов 20 минут, в Киеве на перекрестке улиц Братская и Андреевская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» не уступил дорогу автомобилю «Toyota Prado» и совершил с ним столкновение. От удара «Chevrolet» «отбросило» на тротуар, где он совершил наезд на припаркованные автомобили: «Volvo S40», «Nissan Teana» и «Hyundai Getz».

В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель «Chevrolet» и 50-летняя пассажирка внедорожника «Toyota» получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу. Ведется следствие.