Донетчина: из-за эпидемии гриппа закрывают школы

В Донецкой области из-за эпидемии гриппа прекращен или приостановлен учебный процесс в 407 школах и детских дошкольных учреждениях.

Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в области по представлению главных государственных санитарных врачей городов и районов полностью закрыты все школы на 9 (20%) административных территориях, в т.ч. в 6 городах: Енакиево (33 школы), Славянске (20), Константиновке (15), Мариуполе (72), Макеевке (74), а также в трех районах: Краснолиманском (20), Марьинском (32) , Новоазовском (20). Кроме того, приостановлен учебно-воспитательный процесс в 100 отдельных школах, 9 школах-интернатах и 9 детских дошкольных учреждениях.

В облСЭС отметили, что всего на территории области за последнюю неделю зарегистрировано 38 тыс. случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что на 13,3% больше уровня предыдущей недели. По сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 21,2% активность эпидемического процесса среди детей, преимущественно среди школьников.

За неделю с диагнозами грипп, ОРВИ и их осложнениями госпитализировано 1292 больных, из них 860 детей.

Специалистами санэпидслужбы на объектах повышенного эпидриска с начала года проверено 9229 объектов. За выявленные нарушения санитарного законодательства по осуществлению противоэпидемических мероприятий на ответственных лиц наложены 983 штрафа.