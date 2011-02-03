Стало известно какой будет весна в Украине

Сурок Тимка Второй из биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина спрогнозировал раннюю и теплую весну.

Как передает корреспондент УНИАН, свой прогноз «слобожанский народный синоптик» сделал сегодня во время традиционной «побудки» в начале февраля, которую ему устроили по давнему обычаю слобожанцев на территории биостанции в поселке Гайдары Змиевского района.

Тимка II неохотно просыпался, а, открыв глаза, не увидел свое тени и не свистнул, что, по народной примете, сулит раннюю и теплую весну.

Комментируя прогноз Тимки II, начальник биостанции Виктор ТОКАРСКИЙ отметил, что зима в этом году продлится еще шесть недель, а февраль будет холодным. Он также не согласился с синоптиками Гидрометцентра, которые скептически высказались относительно правдивости прогноза сурка, и отметил, что большинство предсказаний старшего зверька - Тимки I, а позже и его преемника Тимки II оправдывались.

Примечательно, что Тимка II, кроме того, что долго просыпался и не хотел выходить из своей «норы» (будки), также отказался надеть народный костюм, который специально был сшит для него сотрудницей университета. Спрогнозировав погоду, зверек отправился в будку досыпать еще несколько недель, оставшихся до весны.