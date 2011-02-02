В Днепропетровске на карантин закрыты 9 школ
16:59, 02 февраля 2011Новости регионов
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Рост заболеваемости ОРВИ
В Днепропетровске с 1 февраля в связи с высоким уровнем заболеваемости учащихся ОРВИ на карантин закрыты 9 средних общеобразовательных школ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления образования и науки Днепропетровского городского совета Светлана БАЛЯЙ.
По ее словам, со вчерашнего дня во всех учебных заведениях города введен противоэпидемический режим, проводится ежедневный мониторинг количества заболевших школьников.
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