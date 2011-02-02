В Донецке из-за гриппа школы закрываются на карантин

Все школы Донецка с 3 февраля закрываются на карантин в связи с высокой заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, в Донецке очень внимательно проводится мониторинг заболеваемости учащихся «и вместе со специалистами мы пришли к выводу, что по состоянию на 2 февраля 2699 человек обратились в медучреждения, а это означает, что тенденция идет к увеличению».

Поэтому было принято решение объявить карантин во всех школах города с 3 февраля. Но мэр выразил надежду, что карантин будет непродолжительный, и в течение недели удастся решить задачу локализации простудных заболеваний на территории города.

Детские сады на карантин пока закрываться не будут, так как среди детей дошкольного возраста заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорога.