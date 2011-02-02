Во Львовской области пятиклассник «заминировал» школу

В городе Новый Раздол Львовской области пятиклассник из-за невыученных уроков «заминировал» школу.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, анонимное сообщение о том, что в помещении школы заложено взрывное устройство поступило в милицию в 8.10. Эвакуация не проводилась, поскольку занятия на тот момент еще не начались, а в помещении школы находился только сторож.

Во время обследования помещения школы и прилегающей территории специалисты взрыво-технической службы взрывные устройства не выявили.

Было установлено, что 11-летний ученик 5-го класса из-за невыученных уроков с собственного мобильного телефона позвонил на номер «102» и сообщил о взрывчатке.