В Киеве планируют открыть 100 амбулаторий семейной медицины

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что в столице до конца года должны открыться 100 амбулаторий семейной медицины: 20 – до конца мая, и 40 – ко Дню независимости Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба КГГА, об этом А.ПОПОВ заявил во время совещания, на котором был представлен проект создания амбулаторий общей практики – семейной медицины в Голосеевском районе г. Киева.

«Сегодня социальное и материальное обеспечение не стимулирует врачей на выполнение своих функций на высоком уровне, – отметил А.ПОПОВ. – Мы должны разработать и утвердить механизм отношений власти с врачами, который бы стимулировал врача к эффективной работе».

Он отметил, что с целью приближения первичной медико-санитарной помощи к населению столичная власть будет способствовать дальнейшему развитию института семейного врача путем создания сети заведений семейной медицины. В частности, открытие амбулаторий общей практики/семейной медицины в районах новостроек и удаленных от медицинской инфраструктуры микрорайонах города, увеличение финансирования первичной медицинско-санитарной помощи.

Еще одной из проблем, на которую обратил внимание руководитель КГГА, является обеспечение первичной медицины кадрами. «Важно подобрать людей, которые уже имеют практику. Семейный врач должен работать в современных условиях и применять современные технологии, оказывать эффективную высокопрофессиональную помощь», – отметил А.ПОПОВ.

Он добавил, что с целью ликвидации дефицита врачей общей практики/семейной медицины, на рассмотрение сессии Киевсовета подан проект решения «Об утверждении Городской программы подготовки врачебных кадров для заведений здравоохранения города Киева на 2011-2018 годы». Планируется, что эта программа поможет решить проблему обеспечения медицинскими кадрами лечебно-профилактические заведения Киева совместно с НМУ им. А.А.Богомольца в количестве 140 специалистов ежегодно.

Во время совещания также был представлен проект Голосеевской РГА, в котором предусматривается создание амбулаторий общей практики – семейной медицины на основе модульных конструкций. По заказу руководства района был разработан проект модульной конструкции строительства амбулатории семейного типа, которая может быть быстро установлена (на протяжении 5 суток) на отдельном участке. А.ПОПОВ одобрил данный проект.

«Необходимо, чтобы руководство каждого района определило для себя модель, по которой будет развиваться первичное звено, механизмы, необходимые ресурсы, объем оснащения, – отметил он. – Система должна заработать комплексно и эффективно».