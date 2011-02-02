В Луганской области взорвался жилой дом

Вчера в 12.55 в Рубежном Луганской области в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, а затем пожар, в результате чего госпитализирован 18-летний юноша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате взрыва загорелись 4 квартиры, еще 6 квартир повреждены. В одном из помещений обрушился потолок и крыша, были разрушены межквартирные перегородки, уничтожены оконные проемы в подъезде.

Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и затылка». Его состояние оценивается медиками как стабильное, средней тяжести.

55 жителей дома временно расселены в гостиницу.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются. Ведется следствие.