В Луганской области взорвался жилой дом
55 людей эвакуированы
Вчера в 12.55 в Рубежном Луганской области в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, а затем пожар, в результате чего госпитализирован 18-летний юноша.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате взрыва загорелись 4 квартиры, еще 6 квартир повреждены. В одном из помещений обрушился потолок и крыша, были разрушены межквартирные перегородки, уничтожены оконные проемы в подъезде.
Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и затылка». Его состояние оценивается медиками как стабильное, средней тяжести.
55 жителей дома временно расселены в гостиницу.
Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются. Ведется следствие.