Кировоградщина: госслужащий распространял метамфетамин

В Кировоградской области задержан работник одного из государственных учреждений по подозрению в реализации особо опасного наркотического средства – метамфетамина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении МВД в Кировоградской области.

В ходе оперативной закупки 31-летний мужчина продал 3,5 грамма метамфетамина на сумму около 1,5 тыс. грн. Во время осмотра его автомобиля правоохранители изъяли еще 2 г этого наркотического средства и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.