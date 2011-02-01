В Донецке спасли жизнь женщине, которой собаки сняли скальп

В Донецке медики спасли жизнь пожилой женщине, которой домашние собаки нанесли тяжелые раны и сняли скальп.

Об этом сообщила региональная газета «Донбасс».

Согласно сообщению, в Центр пластической хирургии Донецкого института неотложной и восстановительной им. Гусака из одного из районов области в тяжелом состоянии поступила пожилая женщина, которой нанесли тяжелые раны три домашних овчарки.

По словам руководителя центра Эмиля ФИСТАЛЯ, врачи насчитали на теле женщины 11 зон, поврежденных собачьими клыками, всего более пятидесяти укусов.

«Самое страшное - собаки сняли с нее скальп до обнажения костей черепа», - сказал Э.ФИСТАЛЬ.

Как рассказала после операции сама пострадавшая, ночью, услышав шум на подворье, она вышла из дома, но поскользнулась и упала. При падении она получила перелом ребра, которое пробило легкое. Женщина громко вскрикнула от боли, но встать не успела: на нее тут же набросились три домашних овчарки - две немецких и одна кавказская, которые всегда находились во дворе. Они стали рвать тело пострадавшей, и если бы не выбежавшие из дома брат и муж, женщина наверняка бы погибла.

По словам медиков, проводивших операцию, часть черепа пострадавшей им пришлось закрыть лоскутом кожи площадью 300 кв. см, взятого со спины.

«Утешением» женщине может служить лишь то, что, несмотря на агрессивность, собаки были здоровы, вовремя прививались.

«Главная задача теперь - нарастить грануляционную ткань там, где кость осталась обнаженной. На этой неделе предстоит еще одна операция», - заключил Э.ФИСТАЛЬ.