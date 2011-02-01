У украинцев, пострадавших при аварии в Польше, тяжелые травмы

Трое граждан Украины – пассажиры туристического автобуса, попавшего в аварию вчера вечером в Польше, имеют серьезные травмы и находятся в польских больницах.

Об этом УНИАН сообщили в отделении полиции в Подкарпацкого воеводства, где вчера вечером произошла авария.

Среди травмированных - двое взрослых 31 и 32 лет и 8-летняя девочка.

„После осмотра врачей оказалось, что травмы троих из них, в том числе ребенка, являются серьезными”, - отметила полиция.

Полиция подтвердила смерть одного из 37 пассажиров автобуса.

Остальные пассажиры, у которых врачи не выявили серьезных повреждений, провели ночь в гостинице.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса, который вез украинцев из Львова в Прагу, потерял контроль над управлением, машина съехала на обочину и перевернулась.

Полиция отмечает, что водитель автобуса был трезвым.

Соответствующие польские службы ликвидировали последствия аварии всю ночь.