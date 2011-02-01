В Донецкой области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен

В Донецкой области общий показатель заболеваемости населения гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог на 42,2%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

В сообщении отмечается, что всего в регионе за последнюю неделю было зарегистрировано 38 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 13,3% больше уровня предыдущей недели.

Активность эпидемического процесса среди детей, преимущественно среди школьников, по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 21,2%. За последние 7 дней с диагнозами грипп, ОРВИ и их осложнениями в медучреждения области было госпитализировано 1 тыс. 292 больных, из них 860 - детей.

В областной СЭС напомнили, что в связи с превышением уровня эпидпорога в детских, учебных заведениях, заведениях социального обслуживания, больницах и других объектах эпидриска осуществляется комплекс противоэпидемических, санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий. Также продолжаются ограничительные мероприятия в учебно-воспитательных учреждениях. Выполнение противоэпидемических мероприятий на объектах эпидриска находится на контроле санэпидслужбы.

Всего с начала текущего года санэпидслужбой в регионе было проверено 9 тыс. 229 объектов. За выявленные нарушения санитарного законодательства по осуществлению противоэпидемических мероприятий на ответственных лиц было наложено 983 штрафа, заключили в областной СЭС.