В Киеве заболеваемость гриппом и ОРЗ ниже эпидпорога

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями ниже эпидемиологического порога в 1,6 раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным Главного управления здравоохранения КГГА, всего за 4-ю неделю 2011 года (с 24 по 30 января) в лечебно-профилактические заведения города по поводу гриппа и других острых респираторных заболеваний обратилось 19 тыс. 153 человека, из них взрослых – 7 тыс. 973, детей – 11 тыс. 180.