В Севастополе двое пропавших девочек найдены убитыми
12:27, 31 января 2011Новости регионов
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Следы насильственной смерти
Пропавшие в начале января в Севастополе двое несовершеннолетних девочек найдены убитыми.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте УМВД в Севастополе.
Тела ранее пропавших несовершеннолетних Татьяны Мизиной и Анастасии Балябиной, которые 4 января ушли из дома, обнаружены 30 января в Ленинском районе Севастополя. Девочки обнаружены со следами насильственной смерти, говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - убийство.
Сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к преступлению.
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