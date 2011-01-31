В Севастополе двое пропавших девочек найдены убитыми

Пропавшие в начале января в Севастополе двое несовершеннолетних девочек найдены убитыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте УМВД в Севастополе.

Тела ранее пропавших несовершеннолетних Татьяны Мизиной и Анастасии Балябиной, которые 4 января ушли из дома, обнаружены 30 января в Ленинском районе Севастополя. Девочки обнаружены со следами насильственной смерти, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - убийство.

Сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к преступлению.