В Крыму автобус столкнулся с экскаватором, погиб человек
12:07, 31 января 2011Новости регионов
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Семь человек получили травмы
В Крыму в результате столкновения автобуса с экскаватором погиб один человек, семь получили травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на 8 км автодороги Симферополь - Севастополь. Водитель автобуса „Богдан” совершил наезд на припаркованный на правой полосе движения экскаватор.
В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще семь пассажиров получили телесные повреждения, с которым были госпитализированы в больницу.
Автобус осуществлял перевозку по междугородному маршруту „Симферополь - Севастополь”. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Ведется расследование.
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