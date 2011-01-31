В Крыму автобус столкнулся с экскаватором, погиб человек

В Крыму в результате столкновения автобуса с экскаватором погиб один человек, семь получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на 8 км автодороги Симферополь - Севастополь. Водитель автобуса „Богдан” совершил наезд на припаркованный на правой полосе движения экскаватор.

В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще семь пассажиров получили телесные повреждения, с которым были госпитализированы в больницу.

Автобус осуществлял перевозку по междугородному маршруту „Симферополь - Севастополь”. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Ведется расследование.