Задержан третий арестант, который сбежал из киевского тубдиспансера
Уже три из пяти
Вчера работники уголовного розыска задержали третьего из пяти арестантов, которые на днях сбежали, разобрав стену, из киевского клинического противотуберкулезного диспансера, расположенного в пгт Гостомель.
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что в интересах следствия не могут назвать обстоятельства и место задержания.
Как сообщал УНИАН в ночь на воскресенье, 23 января, из киевской клинической противотуберкулезной больницы №2, которая находится в поселке Гостомель, сбежали 5 арестантов, из которых двое уже задержаны.
Все пятеро находились в одной палате под охраной сотрудников конвойного полка ГУ МВД Украины в Киеве. Беглецы (все ранее осужденные) были арестованы судом за разные преступления, в частности кражи, грабеж, незаконное хранение наркотических веществ.
По факту побега возбуждено уголовное дело. Кроме того, назначено служебное расследование в отношении работников милиции.