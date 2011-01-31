Задержан третий арестант, который сбежал из киевского тубдиспансера

Вчера работники уголовного розыска задержали третьего из пяти арестантов, которые на днях сбежали, разобрав стену, из киевского клинического противотуберкулезного диспансера, расположенного в пгт Гостомель.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что в интересах следствия не могут назвать обстоятельства и место задержания.

Как сообщал УНИАН в ночь на воскресенье, 23 января, из киевской клинической противотуберкулезной больницы №2, которая находится в поселке Гостомель, сбежали 5 арестантов, из которых двое уже задержаны.

Все пятеро находились в одной палате под охраной сотрудников конвойного полка ГУ МВД Украины в Киеве. Беглецы (все ранее осужденные) были арестованы судом за разные преступления, в частности кражи, грабеж, незаконное хранение наркотических веществ.

По факту побега возбуждено уголовное дело. Кроме того, назначено служебное расследование в отношении работников милиции.