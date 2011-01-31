В Винницкой области от бешенства погибло 15 поросят

Отобрала пробы на анализ

В с. Оленевка Могилев-Подольского района Винницкой области на свиноферме частного предприятия от бешенства погибло 15 поросят. Об этом идет речь в сообщении главного управления МЧС Винницкой облгосадминистрации. Согласно сообщению, в результате вспышки болезни "Ауески" (бешенство) погибло 15 поросят. Райветлаборатория отобрала пробы на анализ. Проведена утилизация.

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