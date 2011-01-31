В Винницкой области от бешенства погибло 15 поросят
11:15, 31 января 2011Новости регионов
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Отобрала пробы на анализ
В с. Оленевка Могилев-Подольского района Винницкой области на свиноферме частного предприятия от бешенства погибло 15 поросят.
Об этом идет речь в сообщении главного управления МЧС Винницкой облгосадминистрации.
Согласно сообщению, в результате вспышки болезни "Ауески" (бешенство) погибло 15 поросят. Райветлаборатория отобрала пробы на анализ.
Проведена утилизация.
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