Сумщина: из-за взрыва зажигалки пострадал 54-летний мужчина

В Сумской области в результате взрыва зажигалки к газовой плите пострадал 54-летний житель города Ахтырка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, несчастный случай произошел, когда мужчина попытался с помощью зажигалки разжечь газовую плиту. По словам матери пострадавшего, после того, как хозяин поднес к конфорке включенную в розетку зажигалку, она неожиданно взорвалась у него в руке.

«Сын эту зажигалку поднес к плите, а я включила ее в розетку. Она и взорвалась. Сын упал на пол и закричал. Эту злосчастную зажигалку он нашел три месяца назад на улице. А когда дома неожиданно закончились спички - вспомнил о ней», - рассказала женщина.

В результате взрыва мужчине оторвало два пальца на правой руке, повреждена левая рука, также он получил ранение лица, груди, обломки зажигалки попали в глаз. Пострадавшего доставили в Харьков, где медики планируют сделать операцию: удастся ли сохранить зрение - врачи не прогнозируют. «Теперь все объекты изъяты и находятся на экспертизе в научно-криминалистическом центре. Только после полного исследования экспертов мы сможем сделать вывод: были в этом предмете взрывчатые вещества или нет», - рассказал первый заместитель начальника УМВД Михаил ПАЛЬКИН.

В связи с инцидентом сумские правоохранители через СМИ обратились к жителям области с призывом в случае нахождения подобных вещей информировать об этом милицию, и ни в коем случае не использовать их в быту.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Сумской области от взрыва пострадала продавец магазина, которая пыталась включить найденный на улице радиоплэер.