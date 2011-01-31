В Сумской области очищено свыше тысячи колодцев

В Сумской области в рамках реализации единственной в Украине региональной программы «Сельский колодец» уже очищено свыше тысячи колодцев.

Как передает корреспондент УНИАН, программа внедрена три года тому назад и рассчитана до 2015 года. Она принята в связи с плохим качеством воды в сельской местности, и чтобы вернуть колодезной воде свежесть и чистоту.

По данным областной санитарно-эпидемиологической службы, почти в каждом третьем шахтном колодце Сумщины питьевая вода не соответствует нормам по бактериологическим показателям, а более, чем в половине, - по санитарно-химическим. Вместе с тем, на сегодня воду из колодцев потребляют воду около 70 % жителей сельской местности.

Часть средств на финансирование программы выделяется из областного бюджета, остальные обеспечивают местные бюджеты районов, поселков и сел. В областном бюджете на 2011 год на программу «Сельский колодец» предусмотрено 300 тысяч гривен, запланированы средства и в местных бюджетах.

На улучшение водоснабжения в нефтедобывающих районах области в прошлом году были привлечены также средства, полученные от ОАО «Укрнафта».