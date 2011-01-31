Харьков: водитель вытолкал из маршрутки пенсионерку

В Харькове водитель вытолкал из маршрутки пенсионерку, в результате чего женщина получила перелом руки и была госпитализирована в больницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в дежурную часть Дзержинского райотдела милиции Харькова из приемного отделения 4-й городской клинической больницы скорой и неотложной помощи поступило сообщение о том, что к ним обратилась жительница города Харькова, 1953 года рождения, с телесными повреждениями (переломом руки). Женщина утверждает, что ее выбросил из маршрутного такси водитель.

Работниками Дзержинского РО были опрошены свидетели конфликта. Сейчас следственным отделом Дзержинського РО возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается следствие, сообщили в ЦСО.