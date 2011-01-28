На Киевщине коммунальных аптек станет больше

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что областная власть планирует существенно расширить сеть коммунальных аптек, что позволит снизить цены на лекарства и медицинские препараты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.

В частности, во время встречи с руководителями областных заведений здравоохранения и фармацевтических предприятий А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что сегодня КОГА предлагает свою программу «Обеспечение доступности для населения качественных лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования». Программа будет реализовываться за счет развития сети коммунальных аптек, которые, в свою очередь, будут работать непосредственно с производителями лекарств и медпрепаратов.

Губернатор поручил провести на протяжении месяца ревизию коммунальных аптек области, поскольку из более 700 аптек в Киевской области коммунальных всего около 60. Планируется, что новые коммунальные аптеки и аптечные пункты будут открываться не только в коммерчески привлекательных местах, но и в районах области и сельской местности, в том числе в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах. Однако, подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК, это не означает, что количество коммерческих аптек будет сокращаться – они будут конкурировать с коммунальными.

В то же время, убежден губернатор, даже если коммунальные аптеки не будут иметь прибылей или будут работать убыточно, то областной совет согласится принять решение о предоставлении им дотации - ведь эта сеть не будет иметь задание получать сверхдоходы.

По подсчетам специалистов, благодаря этим мерам уже через полгода в Киевской области можно будет снизить цены на лекарства и медпрепараты на 10-15%, и это еще не предел. На этот счет А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что власть Киевской области решительно настроена навести порядок на фармацевтическом рынке, и что для выполнения своей программы по обеспечение населения качественными и доступными лекарствами у нее есть все экономические рычаги, которые будут использоваться.

«Я всеми экономическими рычагами буду влиять на ценообразование лекарств, чтобы поддержать отечественного товаропроизводителя, развить сеть коммунальных аптек, которые работали бы непосредственно с производителями. Совмещая рыночные механизмы с государственной поддержкой и регулированием, мы сможем защитить людей от безосновательного роста цен на лекарства», - сказал, в частности, губернатор.