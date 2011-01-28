На Киевщине коммунальных аптек станет больше
Цены на лекарства снизятся?
Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что областная власть планирует существенно расширить сеть коммунальных аптек, что позволит снизить цены на лекарства и медицинские препараты.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.
В частности, во время встречи с руководителями областных заведений здравоохранения и фармацевтических предприятий А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что сегодня КОГА предлагает свою программу «Обеспечение доступности для населения качественных лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования». Программа будет реализовываться за счет развития сети коммунальных аптек, которые, в свою очередь, будут работать непосредственно с производителями лекарств и медпрепаратов.
Губернатор поручил провести на протяжении месяца ревизию коммунальных аптек области, поскольку из более 700 аптек в Киевской области коммунальных всего около 60. Планируется, что новые коммунальные аптеки и аптечные пункты будут открываться не только в коммерчески привлекательных местах, но и в районах области и сельской местности, в том числе в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах. Однако, подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК, это не означает, что количество коммерческих аптек будет сокращаться – они будут конкурировать с коммунальными.
В то же время, убежден губернатор, даже если коммунальные аптеки не будут иметь прибылей или будут работать убыточно, то областной совет согласится принять решение о предоставлении им дотации - ведь эта сеть не будет иметь задание получать сверхдоходы.
По подсчетам специалистов, благодаря этим мерам уже через полгода в Киевской области можно будет снизить цены на лекарства и медпрепараты на 10-15%, и это еще не предел. На этот счет А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что власть Киевской области решительно настроена навести порядок на фармацевтическом рынке, и что для выполнения своей программы по обеспечение населения качественными и доступными лекарствами у нее есть все экономические рычаги, которые будут использоваться.
«Я всеми экономическими рычагами буду влиять на ценообразование лекарств, чтобы поддержать отечественного товаропроизводителя, развить сеть коммунальных аптек, которые работали бы непосредственно с производителями. Совмещая рыночные механизмы с государственной поддержкой и регулированием, мы сможем защитить людей от безосновательного роста цен на лекарства», - сказал, в частности, губернатор.