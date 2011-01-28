Мужчина отравился поддельной водкой, купленной в магазине

Во Львовской области мужчина отравился поддельной водкой, которую приобрел в магазине.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью ГНА во Львовской области, к сотрудникам налоговой милиции обратился гражданин, который заявил, что после употребления водки, приобретенной в одном из магазинов в Пустомитовском районе области, он был госпитализирован с диагнозом отравление суррогатами алкоголя.

Во время осмотра названного гражданином магазина, налоговые милиционеры обнаружили и изъяли из реализации 312 бутылок фальсифицированной водки «Слава», ТМ «Володар», с поддельными марками акцизного сбора.

По данному факту возбуждено уголовное дело.