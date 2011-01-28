В Черкассах откроют центр для ВИЧ-позитивных детей

В Черкассах 1 февраля откроют Антикризисный центр для ВИЧ-позитивных детей на базе Черкасского областного отделения всеукраинской благотворительной организации “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ”.

Проект поддерживает Антикризисная гуманитарная программа Международного фонда “Возрождение”, сообщила корреспонденту УНИАН председатель Черкасского областного отделения ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Елена СТРИЖАК.

По ее словам, цель проекта – улучшить медицинское и социально-педагогическое обслуживание ВИЧ-позитивных детей, изменить отношение общества к ним.

Усилия центра будут направлены на развитие, социализацию и поддержку детей. В центре будут работать социальный педагог, психолог, массажист. Будут открыты тренажерный зал и игровая комната.

По последним данным Черкасского областного Центра СПИД, в области выявлены 3996 ВИЧ-позитивных лиц, 202 ребенка находятся на учете в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом, из них 72 ребенка - ВИЧ-позитивные.