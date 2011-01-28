Луганчанка продала свою трехмесячную дочь за $3 тыс

Луганчанка продала свою трехмесячную дочь в чужие руки. Малышку мать оценила в три тысячи долларов. Покупатель оказался оперативником управления по борьбе с торговлей людьми. Сейчас мать задержали.

Трехмесячная малышка лежит в больнице с простудой. Мать утверждает, что продавать девочку не собиралась, а родила, чтобы воспитывать.

Впрочем, за всю беременность ни разу к врачам не обращалась и на учет в женской консультации не становилась. Рожала тоже дома - в антисанитарных условиях. Свидетельства о рождении у девочки нет. Имени тоже.

По мужу, которого арестовали, женщина не слишком скучала - соседи говорят, в арендованной квартире всегда было шумно и весело, здесь постоянно пьянствовали и развлекались крупные компании.

В таких условиях ребенок жил три месяца, пока мать искала покупателя, но о ее поисках узнали в милиции. Покупать ребенка пришла подставная женщина-покупатель.

Как выяснили правоохранители, женщина имеет еще двух сыновей. Их воспитывают ее бывшие свекрови. Она же их судьбами не интересуется. Сейчас оперативники пытаются установить, была ли попытка продать ребенка первой и единственной.

В 2007 году в Донецкой области работниками транспортной милиции задержана женщина, которая продала в пригородном поезде свою трёхлетнюю дочь за 100 гривен мужчине-попутчику. А в 2009 году в Днепродзержинске супруги пытались продать своего ребёнка за 7,5 тыс евро.

tsn.ua