В школах Севастополя продлен карантин

Карантин во всех общеобразовательных школах Севастополя из-за гриппа и ОРВИ продлен до 4 февраля.

Об этом сообщает местный телеканал НТС со ссылкой на начальника Управления образования и науки горгосадминистрации Сергея КРУГЛОВА.

Как сообщалось, решением Севастопольской городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии от 20 января было предусмотрено приостановить с 21 января по 29 января (а если ситуация с заболеваемостью не улучшится - до 4 февраля) учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях.