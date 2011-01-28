В школах Севастополя продлен карантин
12:04, 28 января 2011Новости регионов
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Карантин во всех общеобразовательных школах Севастополя из-за гриппа и ОРВИ продлен до 4 февраля.
Об этом сообщает местный телеканал НТС со ссылкой на начальника Управления образования и науки горгосадминистрации Сергея КРУГЛОВА.
Как сообщалось, решением Севастопольской городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии от 20 января было предусмотрено приостановить с 21 января по 29 января (а если ситуация с заболеваемостью не улучшится - до 4 февраля) учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях.
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