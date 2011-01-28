СБУ задержала директор санатория

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области задержали во время получения взятки в 1 тыс. 500 долларов директора государственного специализированного санаторно-курортного заведения Одессы, которое принадлежит Минсоцполитики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, «директор-взяточник требовал от бизнесменов - арендаторов территории оздоровительного заведения также дополнительную ежемесячную «дань» в размере 500 дол. за разрешение предоставлять услуги на станции техобслуживания автомобилей, автомойке, автостоянке, в помещении стоматологического кабинета и т.п.».

Как установлено проверкой, «в случае отказа платить деньги директор угрожал орендаторам» разорвать с ними деловые взаимоотношения.

Во время обыска милиция изъяла из тайника 120 тыс. дол., переделанное огнестрельное оружие - пистолет марки «Zoraki» и удостоверение «помощника председателя Национального комитета по борьбе с коррупцией в Одессе и Одесской области».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Следователь избрал в отношении злоумышленника меру пресечения - содержание под стражей.