Когда откроют аллергологические больницы в Солотвино?

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение не допустить возникновения техногенной катастрофы, и в будущем возобновить работу аллергологических больниц в пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области.

Такие решения эта Государственная комиссия под председательством министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ приняла 27 января на выездном заседании возле карстовых провалов ГП «Солотвинский солерудник», сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

В совещании также приняли участие представители Закарпатской облгосадминистрации, министерств экологии и природных ресурсов, агрополитики и продовольствия, экономического развития и торговли, финансов, здравоохранения и ряда других ведомств.

Министр проинформировал собравшихся, что увеличение площади карстовых провалов на солеруднике пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области угрожает перерасти в техногенную катастрофу. В зоне влияния интенсивных геологических процессов оказались 292 жилых дома, где проживают 1200 человек. Под угрозой две школы, городская больница и поликлиника и другие объекты инфраструктуры. Кроме того, в конце прошлого года образовался новый провал, объем которого достиг 3 тыс. кубометров. Край провала приблизился к центральной распределительной электростанции. Ее разрушение приведет к прекращению водоснабжения, водоотвода и нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 7,5 тыс. жителей.

Добыча соли на месторождении осуществляется более 200 лет. За период эксплуатации построено 9 шахт, семь из которых ликвидировано путем затопления, а две используются с 2007 года. Увеличение притока воды к горным выработкам шахт обусловило прекращение функционирования Украинской аллергологической больницы и лечение аллергологических больных. Активизация карстовых процессов на территории шахтных выработок создает угрозу окружающей среде, жизни и здоровью людей, подчеркнули в МЧС.

Как сообщалось, вопрос недопущения возникновения техногенной катастрофы в Солотвино находится на контроле Президента и премьер-министра Украины. События на ГП «Солотвинский солерудник» признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

По решению Государственной комиссии, геологические научно-исследовательские институты должны изучить и дать прогноз относительно подземных разрушительных процессов на ГП «Солотвинский солерудник», Закарпатская облгосадминистрация совместно с заинтересованными центральными органами исполнительной власти – подготовить и подать проект Государственной программы решения экологических, социальных и производственных процессов пгт Солотвино на 2012-2014 годы. Кроме того, по поручению главы государства, соответствующие министерства изучат возможность строительства новых подземных отделений аллегрологических больниц.