В Киеве из туберкулезной больницы убежали 5 человек
10:47, 28 января 2011Новости регионов
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Против конвоя возбуждено дело
Прокуратурой Оболонского района города Киева возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним работников полка конвойной службы столичной милиции, по вине которых в ночь с 22 на 23 января 2011 года из Киевской городской туберкулезной больницы №2 (г. Гостомель, Киевская обл.) убежали из-под стражи 5 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокурора города Киева, дело возбуждено по ст. 367 ч.2 Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры района.
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