Врачей в Киеве заставляют вступать в больничные кассы

Врачи поликлиники №3, что по ул. Рижская, 1 Шевченковского района Киева сообщают, что весь их коллектив под угрозой увольнения заставляют вступать в больничную кассу.

– Сегодня (27 января. – Авт.) всех сотрудников поликлиники собрала старшая сестра и раздала нам бумаги с заготовленным клише, в котором нас заставили вписать свое «добровольное» заявление с просьбой принять в члены муниципальной больничной кассы, - рассказал один из врачей этого заведения. - Все это происходит по команде главврача. Тем, кто откажется вступить, грозятся снять надбавки или даже уволить.

По словам медиков, как только они подпишут эти документы и приложат к ним копию идентификационного кода, с их зарплат в больничную кассу будут автоматически отчисляться членские взносы в размере 30 грн.

Больничные кассы появились в Киеве в конце минувшего года по решению местной власти. В КГГА уверяют, что с помощью регулярных взносов в такие кассы киевляне смогут получать более качественное медобслуживание. Вступительный взнос для всех– 10 грн. Ежемесячный взнос для взрослого населения – 30 грн. Для студентов дневной формы обучения (до 23 лет) – 15 грн. Для детей до 18 лет при условии членства одного из родителей – 10 грн. Cумма расходов на лечение не ограничена и не зависит от суммы сделанных взносов, так же, как и количество обращений в больницу в течение года. Продолжительность лечения за счет БК – не более 24 дней.

Обещают, что вступить в больничную кассу смогут не только киевляне, но и жители других городов, что избавит их от «благотворительных» взносов при походе в больницу.

Больничная касса - упрощенный аналог страховой медицины и своеобразный эксперимент столичной власти. Киевляне относятся у нему крайне подозрительно - сколько уже было этих экспериментов власти, которые кончились нечем? А кроме того, зарплата врачей от взносов пациентов в больные кассы не увеличится. Где гарантия, что не придется платить дважды: в кассы БК и в конверте врачу? Тем более, что кассы своими обязательными отчислениями в первую очередь начали обирать именно медработников.

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