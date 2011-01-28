Во львовской больнице взрывных устройств не обнаружено

Взрывотехники после проведенного обыска в здании Львовской городской больницы скорой помощи взрывных устройств не обнаружили.

Продолжается проверка прилегающей территории, сообщил УНИАН начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета Владимир РОЩИН.

«В 15.00 поступила информация о заминировании здания медицинского заведения. Звонили из телефонного автомата, который расположен в помещении больницы. Разозленный мужчина, сославшись на то, что его жене не предоставили хорошего лечения, пригрозил взорвать помещение. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и взрыво-техническая служба. Во время проверки из помещения больницы было эвакуировано 642 больных и 725 человек медицинского персонала», - сообщил В.РОЩИН.